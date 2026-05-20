Casal é preso no Paraná suspeito de aplicar golpe de R$ 100 mil em formandos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, na terça-feira (19/05), um homem de 38 anos e uma mulher de 37 suspeitos de liderar um esquema de estelionato que arrecadou cerca de R$ 1 milhão na região de Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná. O golpe que motivou a denúncia principal envolveu uma festa de formatura.

De acordo com as investigações da PCPR, o casal vendia contratos falsos para a realização de festas de formatura. Para passar credibilidade, a mulher se apresentava como dona da empresa de eventos, enquanto o homem atuava como prestador de serviços.

Cerca de 24 formandos de três cursos superiores diferentes pagaram, juntos, R$ 100 mil para a organização de uma festa que nunca foi realizada.

Casal também vendia imóveis de terceiros

Além do esquema fraudulento de formatura, a investigação apontou que os suspeitos também estavam envolvidos em esquemas imobiliários.

O delegado da PCPR, Rafael Pereira, explicou que foram identificadas pelo menos quatro vítimas de fraudes imobiliárias. “Os golpistas se apresentavam como corretores de imóveis e realizavam a venda de propriedades que já haviam sido adquiridas por outras pessoas”, afirmou. O prejuízo só era descoberto após o dinheiro ser depositado na conta da mulher, quando as vítimas tentavam se mudar e descobriam que já havia moradores nos locais.

Diante do volume de denúncias, o casal foi preso preventivamente.