A Cervejaria Ambev vai enviar gratuitamente à Secretaria Estadual da Saúde do Paraná 25 mil frascos de álcool em gel. A iniciativa solidária de produzir e distribuir o antisséptico foi uma das primeiras do país para grandes empresas e indústrias desde a chegada do novo coronavírus no Brasil.

Nas últimas semanas, a Ambev conseguiu dobrar sua produção de álcool em gel após adquirir um novo tipo de maquinário e chegou a um milhão de unidades. A proposta é contemplar todas as secretarias da saúde das 27 unidades federativas do país. A Ambev criou linhas de produção exclusivas em algumas unidades, como em Piraí (RJ) e Jaguariúna (SP). O álcool é obtido no processo de produção das cervejas.

Para transformar o álcool, em gel, o Centro de Engenharia da Ambev desenvolveu uma fórmula nova, que dispensa o uso do carbopol – uma matéria-prima que está em falta no mercado, o que dificultava a ampliação da produção. O processo será feito por empresas parceiras da Ambev em Cotia e Vinhedo (SP). O produto será disponibilizado garrafas em PET como as utilizadas para as bebidas da Ambev.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

