A Associação dos Centros de Atividades Físicas do Paraná (Acaf) informou que as academias do estado devem voltar a funcionar até o dia 1º de junho. Em decisão da última sexta-feira (15), o Tribunal de Justiça do Paraná considerou que não há empecilhos para a reabertura. Com o aval do governo federal, que incluiu no dia 11 de maio as academias como atividade essencial, os centros de atividade devem começar a reabrir a partir desta semana.

Em Curitiba, os estabelecimentos permaneceram fechados por quase dois meses, respeitando as orientações do governo do Paraná pelo não funcionamento de academias e centros de ginástica. As informações foram publicadas num decreto assinado no dia 19 de março e visavam evitar a disseminação do novo coronavírus.

A capital paranaense publicou no dia 16 de abril uma série de normas de funcionamento de estabelecimentos comerciais durante o período de pandemia. Entre as regras está a ocupação de uma pessoa por 9 m² e também o uso obrigatório de máscaras. Quem descumprir pode ter o alvará cassado pela prefeitura.

Como não há regras específicas para academias e centros de ginástica nas normativas da prefeitura, esses estabelecimentos devem seguir as mesmas orientações. Mesmo assim, algumas academias já tinham tentado a reabertura e foram fechadas em operações.

Considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) de que os municípios têm a palavra final sobre o funcionamento dos estabelecimentos, algumas das maiores prefeituras do estado, como as de Foz do Iguaçu, Maringá e Ponta Grossa, já haviam liberado as academias. A posição do Tribunal paranaense, porém, faz com que a autorização se estenda a Curitiba e outros municípios que não possuem restrições próprias de funcionamento dos estabelecimentos.

Sem regras instituídas pelos órgãos públicos, as academias ligadas à Acaf seguirão normas elaboradas pela própria instituição, com base em orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. A Studio Corpo Livre, por exemplo, vai obrigar o uso de máscaras, disponibilizar equipamento para higienização dos tênis na entrada, medir a temperatura de clientes e seguir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.

Usina Center

As unidades da Academia Usina Center, em Curitiba, anunciaram reabertura no dia 27 de abril. Para manter a segurança de funcionários e clientes, o estabelecimento informou que está seguindo regras de segurança para evitar a proliferação do vírus. Entre as regras: número restrito de pessoas por horário, entrada permitida somente de pessoas com máscara, trazer sua garrafa de água de casa e trazer sua toalha.

Além disso, a academia não vai permitir a entrada de pessoas com sintomas de gripe. Os treinos devem ter duração máxima de uma hora.

Academia Corpus

A Academia Corpus, que tem sedes nos bairros Cabral e Champagnat, disse em nota que aguarda autorização das autoridades competentes ou algum respaldo jurídico para reabrir suas unidades. “Estamos prontos, porém entendemos que a necessidade de uma autorização municipal ou estadual é de suma importância para iniciar as atividades com segurança e saúde dos nossos alunos e colaboradores”, afirma em nota.

