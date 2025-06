Após colisão frontal, vítima fatal tem corpo atropelado por bêbado na BR-476

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem morreu após uma colisão frontal na BR-476, na Lapa, cidade localizada na Grande Curitiba, na noite de domingo (15). Logo após o acidente, a vítima, que estava no asfalto, acabou sendo atropelada por um terceiro veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Agile seguia no sentido São Mateus do Sul, quando invadiu a pista contrária por motivos ainda desconhecidos. Em seguida atingiu outro carro, um Tracker, que estava na pista sentido Araucária.

Após a colisão, os dois veículos ficaram sobre a pista, que ficou totalmente interditada. Enquanto as equipes de socorro e da PRF faziam a orientação de trânsito e aguardavam a chegada da equipe do IML, um terceiro veículo VW/GOL atropelou os cones, invadiu a área preservada, atingiu o Tracker e o corpo da vítima em óbito que estava no chão.

As pessoas que estavam no local, inclusive os PRFs e a viatura operacional, quase foram atingidos.

Agentes que atendiam à ocorrência quase foram atropelados pelo homem bêbedo que conduzia um Gol. Foto: Divulgação/PRF.

Bêbado ao volante!

O condutor do Gol, que não tem CNH, recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar. O teste de bafômetro deu positivo com resultado de 0,51 mg/L. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de dirigir sob influência de álcool e pelo crime de dirigir veículo em via pública sem possuir habilitação e gerando perigo de dano.

