Tempo em Curitiba: segunda com céu claro e temperaturas amenas

A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (16) indica um dia de céu claro e temperaturas amenas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima será de 11°C e a máxima chegará aos 20°C, com tendência de elevação ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará encoberto, mas a nebulosidade deve se dissipar ao longo do dia, dando lugar a um tempo claro durante a tarde e à noite. Os ventos serão predominantemente fracos, soprando inicialmente na direção Norte-Nordeste (N-NE) e mudando para Nordeste-Leste (NE-E) no período noturno.

A umidade relativa do ar variará entre 70% e 100%, o que contribui para uma sensação térmica agradável. O sol nascerá às 7h02 e se porá às 17h35, proporcionando cerca de 10 horas e 33 minutos de luz natural.

Para os curitibanos que planejam atividades ao ar livre, o dia será propício, especialmente no período da tarde. Recomenda-se, no entanto, o uso de protetor solar e roupas adequadas às variações de temperatura ao longo do dia. Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e aproveite o clima ameno desta segunda-feira de outono na capital paranaense.