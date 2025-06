Estação-tubo de universidade é desativada para reforma

A estação-tubo UTFPR sentido Pinheirinho/Linha Verde, na Marechal Floriano, no bairro Rebouças, vai ser desativada nesta segunda-feira (16), para reforma. As obras seguem pelas próximas duas semanas, com previsão de término até 5 de julho.



Neste período, os passageiros poderão acessar a linha 550 Pinheirinho/Carlos Gomes na estação-tubo UTFPR sentido Boqueirão. A reforma faz parte do programa da Urbanização de Curitiba (Urbs) de revitalização de 69 estações-tubo da cidade, que vai até outubro de 2025.

+ Leia mais Dois acidentes gravíssimos são registados na BR-376

Reformas

O projeto de revitalização das estações-tubo é dividido em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.

A ideia é oferecer estações-tubo modernizadas e com mais conforto para os passageiros.