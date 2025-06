Dois acidentes gravíssimos são registados na BR-376

Dois graves acidentes aconteceram na BR-376, na Região Metropolitana de Curitiba, no sentido Santa Catarina, na manhã deste domingo (15).



Um homem de 59 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar na rodovia, no km 667, em Tijucas do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo sozinho e a carga de congelados espalhou pela pista.



As faixas da esquerda e central ficaram bloqueadas, mas foram liberadas no início da tarde. Conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, por volta das 14h30, havia 10 quilômetro de lentidão.

+ Leia mais Alerta de perigo: tempestade está a caminho de Curitiba neste domingo

No outro acidente, quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal, no trecho urbano, em São José dos Pinhais.



De acordo com a PRF, um veículo Renault Clio estava na pista sentido Curitiba, quando a condutora perdeu o controle do carro, ao passar por uma lombada. Em seguida, o veículo atravessou o canteiro central e bateu de frente com um Corolla Cross que seguia sentido Joinville.



Duas mulheres, do Clio e um casal no Corola, foram encaminhados para o Hospital Evangélico Mackenzie.