Alerta de perigo: tempestade está a caminho de Curitiba neste domingo

Curitiba e Região Metropolitana, entre outras regiões do Paraná, estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas até a meia noite deste domingo (15).



O alerta amarelo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê acumulados de chuva de até 30 milímetros em uma hora e rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h.

De acordo com o Simepar, o município de Santa Maria do Oeste registrou na madrugada deste domingo rajadas de vento de 69,1 km/h às 2h45.



Na região Noroeste paranaense tem registro do maior acumulado de chuva, em Paranavaí com 60,2mm, sendo 19,4 mm em apenas 15 minutos, às 2h15.

Confira a lista completa:

Estações que registraram maiores acumulados de chuva neste sábado:

Santa Helena: 74,2mm, sendo 10mm em apenas 15 minutos, às 21h15

Foz do Iguaçu: 70,8mm

Capitão Leônidas Marques: 67,2mm

São Miguel do Iguaçu: 65,8mm, sendo 14,2mm em apenas 15 minutos, às 20h30

Francisco Beltrão: 64,6mm

Cruzeiro do Iguaçu: 58mm

Capanema: 57,2mm

Itapejara D’Oeste: 57,2mm

Francisco Beltrão (IAT): 52,6mm

Porto Capanema: 50,2mm

São Jorge D’Oeste: 49,6mm

Coronel Vivida: 48,8mm

Planalto (INMET): 46mm

Dois Vizinhos (INMET): 44,2mm

Estações que registraram maiores acumulados de chuva neste domingo, até o momento:

Paranavaí: 60,2mm, sendo 19,4 mm em apenas 15 minutos, às 2h15

Cianorte (Sanepar): 44mm, sendo 10mm em apenas 15 minutos, à 1h45

Loanda: 41mm, sendo 10,8mm em apenas 15 minutos, à 1h30

Rajadas de vento mais fortes neste sábado no Paraná:

Ubiratã: 66,2km/h às 22h

Distrito de Horizonte, em Palmas: 59,7km/h às 5h30

Cascavel: 59,4km/h às 8h30

Altônia: 54,7km/h às 11h45

Loanda: 54,7km/h às 9h45

Ponta Grossa: 53,6km/h às 8h45

Santa Maria do Oeste: 52,5km/h às 12h



Rajadas de vento mais fortes neste domingo, até o momento, no Paraná:



Santa Maria do Oeste: 69,1km/h às 2h45

Cianorte: 60,8km/h à 1h30

Loanda: 58,6km/h à 1h