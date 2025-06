Tragédia no Paraná: estudante de medicina morre em viagem para encontrar o namorado

Uma jovem estudante de medicina de apenas de 22 anos de idade morreu na noite da última quinta-feira (12), Dia dos Namorados, em um acidente na BR-158, em Campo Mourão, no norte do Paraná. Ela estava em um carro de aplicativo a caminho de Cascavel, onde iria visitar o namorado que a esperava com um buquê de flores.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Alethea Paulline Alves, de 22 anos, estudava em Maringá e saiu de lá rumo a Cascavel. O carro em que a estudante de medicina estava bateu de frente com outro veículo que vinha no sentido contrário. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

A jovem estava em um carro de aplicativo de compartilhamento de viagens. No veículo estavam ela e o motorista.

No outro veículo tinha um casal, sendo a mulher uma gestante, que vinha da região de Foz do Iguaçu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Alethea morreu no local do acidente. Os dois homens e a mulher grávida foram socorridos em estado grave para um hospital de Campo Mourão. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

