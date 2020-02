Após três dias de quebra-quebra no Largo da Ordem, Centro Histórico de Curitiba, durante o carnaval, representantes da prefeitura se reuniram com o comando da Polícia Militar (PM) quarta-feira (26) para alinhar medidas preventivas em aglomerações de pessoas. Antes das confusões no carnaval, outra aglomeração sem autorização do município e da PM havia causado transtorno na cidade. No primeiro dia do ano, o Parque Barigui amanheceu repleto de lixo após comemoração de ano novo marcada pelo Facebook.

Em entrevista ao jornal Meio-Dia Paraná quarta-feira (26), o comandante do 1.° Comando Regional da PM, coronel Hudson Teixeira, afirmou que o planejamento da segurança do carnaval em Curitiba foi feito junto com a Guarda Municipal ainda em dezembro de 2019.

O planejamento previa que a GM faria a segurança no perímetro interno do Centro Histórico, enquanto a PM cuidaria do perímetro externo. Mesmo assim, houve três dias seguidos de confusão no Largo da Ordem, além de diversas lojas invadidas e saqueadas no Centro. Ao todo, 250 agentes de segurança participaram do patrulhamento no carnaval.

Balanço do prejuízo

A reunião de quarta-feira ocorreu a pedido do prefeito Rafael Greca (DEM). No próximo final de semana – sábado (29) e domingo (1.°) -, o policiamento será reforçado no Centro Histórico. Além disso, a prefeitura está levantando o prejuízo causado pelo vandalismo, com depredações, pichações, em imóveis públicos e privados.

Entre as unidades do município vandalizadas durante o carnaval estão o Memorial de Curitiba, o Palacete Wolf (sede do Instituto Municipal de Turismo) e a Casa da Memória. Já entre os imóveis particulares, o mais prejudicado foi uma ótica no Centro, que teve prejuízo de R$ 50 mil. Nos próximos dias, a prefeitura deve divulgar o balanço completo dos danos.

A Polícia Civil agora investiga os crimes cometidos nos três dias de quebra-quebra no carnaval. O principal trabalho é identificar os vândalos para enquadrá-los.