Após 12 anos de espera, escola de Curitiba ganha novos laboratórios após reforma

Os estudantes e professores do Colégio Estadual Cívico-Militar Pinheiro do Paraná, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, começam uma nova fase na rotina escolar. O espaço passou por reformas e ampliação e foi entregue com novos laboratórios, salas de aula e estrutura adaptada para acessibilidade.

O investimento do Governo do Paraná, feito por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR) e da Fundepar, passou de R$ 3,2 milhões. A entrega atende a um pedido antigo dos moradores e da direção do colégio, que esperavam por essas melhorias desde 2014.

O destaque é a chegada de espaços voltados para a prática do aprendizado. O novo bloco construído na unidade conta com um laboratório de Ciências, um laboratório de Informática e duas salas de aula.

Com o acréscimo de 291 metros quadrados de área construída e a finalização de outros 351 metros quadrados que estavam parados, a escola passa a ter quase 2,9 mil metros quadrados de estrutura pronta para atender os alunos do bairro.

Novo laboratório da escola. Foto: Silvio Turra.

Além da construção dos novos laboratórios, os ambientes antigos do colégio passaram por uma reorganização. Onde antes funcionava o antigo laboratório de Ciências, agora opera uma biblioteca reformada. Já a antiga biblioteca e a Sala de Recursos ganharam uma integração para formar uma Sala Multiuso no Bloco Administrativo.

Para garantir que todo mundo consiga circular com facilidade, a obra incluiu a instalação de rampas, passarelas e plataformas elevatórias dentro do terreno. A modernização dos prédios e a chegada dos novos equipamentos laboratoriais permite aulas práticas de ciências e tecnologia.