Após 12 anos de espera, escola de Curitiba ganha novos laboratórios após reforma

Os estudantes e professores do Colégio Estadual Cívico-Militar Pinheiro do Paraná, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, começam uma nova fase na rotina escolar. O espaço passou por reformas e ampliação e foi entregue com novos laboratórios, salas de aula e estrutura adaptada para acessibilidade.
O investimento do Governo do Paraná, feito por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR) e da Fundepar, passou de R$ 3,2 milhões. A entrega atende a um pedido antigo dos moradores e da direção do colégio, que esperavam por essas melhorias desde 2014.
O destaque é a chegada de espaços voltados para a prática do aprendizado. O novo bloco construído na unidade conta com um laboratório de Ciências, um laboratório de Informática e duas salas de aula.
Com o acréscimo de 291 metros quadrados de área construída e a finalização de outros 351 metros quadrados que estavam parados, a escola passa a ter quase 2,9 mil metros quadrados de estrutura pronta para atender os alunos do bairro.
Além da construção dos novos laboratórios, os ambientes antigos do colégio passaram por uma reorganização. Onde antes funcionava o antigo laboratório de Ciências, agora opera uma biblioteca reformada. Já a antiga biblioteca e a Sala de Recursos ganharam uma integração para formar uma Sala Multiuso no Bloco Administrativo.
Para garantir que todo mundo consiga circular com facilidade, a obra incluiu a instalação de rampas, passarelas e plataformas elevatórias dentro do terreno. A modernização dos prédios e a chegada dos novos equipamentos laboratoriais permite aulas práticas de ciências e tecnologia.