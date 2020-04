Números atualizados do novo coronavírus em Curitiba confirmam 26 novos casos da doença. Ao todo, a capital paranaense conta agora com o registro de 476 pessoas infectadas com a covid-19. A notícia boa é que, mais uma vez, a cidade não teve mortes recentes relacionadas à doença. Com os últimos óbitos confirmados no dia 21 deste mês, Curitiba permanece com 14 mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quinta-feira (23), o total de pacientes recuperados também aumentou para 290. As informações foram repassadas pela médica infectologista, Marion Burger, em transmissão feita pelo Facebook.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, April 23, 2020

Covid-19 em números

Conforme o boletim da SMS, Curitiba tem hoje 120 casos suspeitos da doença e outros 1105 já foram descartados. Das 87 mortes investigadas, 84 não foram provocadas pelo novo coronavírus e outras três suspeitas ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o primeiro caso, confirmado no dia 11 de março, 140 pessoas precisaram de internamento em Curitiba, 62 delas continuam hospitalizadas, sendo 42 em UTI. Na cidade, a idade mediana das pessoas confirmadas com covid-19 atualmente é de 44 anos, variando de 1 a 96 anos. Já a média de idade dos pacientes que necessitaram de internamento é de 58 anos.

Casos no Paraná

Divulgado no fim da tarde desta quinta-feira, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou 19 novos casos de covid-19 e mais duas mortes no Paraná. Agora são 1.082 casos confirmados e 60 óbitos por novo coronavírus. No estado, 564 pessoas – 52% das pessoas que contraíram o vírus – se curaram e foram liberadas do isolamento com segurança.

Os 19 novos casos foram registrados em Curitiba (9), Ponta Grossa (3), Cascavel (2), Santo Antônio do Caiuá (1), Apucarana (1), Londrina (1), Siqueira Campos (1) e Guaíra (1). Os óbitos ocorreram nos municípios de Siqueira Campos e Santo Antônio do Caiuá. Os dois pacientes estavam internados, com 54 e 92 anos, respectivamente.

