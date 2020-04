Com 15 novas confirmações divulgadas nesta quarta-feira (22), Curitiba registra atualmente 450 casos de infecção por novo coronavírus. Na capital, o número de mortes permanece igual ao do boletim de terça-feira (21), com 14 óbitos e nenhuma vítima fatal nas últimas 24 horas. Já o total de pessoas que superam a doença aumentou, elevando para 266 a soma dos pacientes recuperados. Os dados são do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),repassados na tarde desta quarta pela secretária municipal da saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista Marion Burger, em transmissão pelo Facebook.

Pacientes de Curitiba

De acordo com as informações da SMS, Curitiba investiga 107 casos de covid-19 e já descartou 1080 suspeitas da doença. Hoje, a cidade tem 61 pacientes internados, 37 deles em unidades de terapia intensiva (UTI) e 21 em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

A secretaria ainda informa que 83 mortes foram analisadas em Curitiba. Para 81 delas o resultado foi negativo para novo coronavírus e outras duas ainda aguardam o laudo dos exames.

Dr. Jamal

O médico da UPA do Boqueirão Jamal Munir Bark, de 59 anos, que está internado na UTI do Hospital Marcelino Champagnat desde o dia 20 de março, segue melhorando. Segundo a secretária municipal da saúde, Márcia Huçulak, ele deve ser transferido para um quarto nesta quarta (22) ou quinta-feira (23). Já conversando, ele até fez um pedido para os enfermeiros.

“Ele deve estar saindo hoje ou amanhã para o quarto, ele está bem. Ele quis coca-cola. Foi dado coca-cola. Está no direito, embora ele seja um diabético. Espero que tenham dado coa diet ou zero. Mas enfim, sentir um gostinho, é bom a gente retomar algumas coisas depois de um longo internamento”, disse a secretária.

Casos no Brasil