A prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, publicou, nesta quarta-feira (22), um decreto que obriga a utilização de máscaras por toda população da cidade, com o objetivo de evitar a transmissão comunitária do coronavírus. O decreto municipal passa a valer nesta sexta-feira (24).

Segundo o decreto, devem utilizar as máscaras pedestres que estiverem circulando pelas ruas da cidade, no transporte coletivo, táxis, carros de aplicativos de carona, no ingresso em estabelecimentos, filas, repartições públicas e privadas.

A prefeitura recomenta que, quem for utilizar as máscaras de pano caseiras, se atentem a detalhes como medidas corretas (cobrindo totalmente boca e nariz), ajustadas ao rosto e sem espaços laterais. Saiba como fazer uma máscara caseira de forma simples e barata.

O decreto ainda permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais, desde que estes adotem restrições gerais já publicados no sentido de combater a pandemia. Nestes locais todos que entram ou saem devem higienizar as mãos com álcool 70% disponibilizados em pontos estratégicos como entrada, corredores, balcões, mesas de atendimento para uso de clientes e funcionários.

Aos funcionários, os estabelecimentos abertos terão que fornecer máscaras, luvas e álcool 70%. O decreto prevê ainda a limitação da entrada de pessoas nas lojas, devendo ficar em, no máximo, 50% da capacidade incluindo colaboradores.

Com isso, devem seguir fechados estabelecimentos como casas noturnas, bares, academias, teatros, cinemas, escolas (auto escola, escola de música, artes, línguas…), clubes, parques, playground, salões de festas, shoppings, cultos religiosos, feiras, congressos e exposições.

O decreto, assinado pelo prefeito Antônio Benedito Fenelon, pode ser acessado na íntegra neste link.