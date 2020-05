Uma frente fria que avança sobre o Paraná deve trazer chuva para todas as regiões do estado nesta sexta-feira (22). Em Curitiba, região leste, a chuva vem menos organizada e deve começar a cair no meio da tarde.

Mesmo assim, segundo o Instituto Simepar, é possível que a quantidade das precipitações varie entre 10 mm a 15 mm, o que já serviria para amenizar um pouco as condições de tempo seco, mas não para solucionar a estiagem que vive o Paraná. A chuva deve avançar pela madrugada do sábado (23).

Em Curitiba, nesta sexta, a meteorologia prevê os termômetros variando entre 15º C e 24º C. De acordo com o Simepar, além da chuva, a frente fria pode provocar aumento nas rajadas de vento e favorecer a presença de raios. Há risco de temporais em alguns setores. “O tempo fica instável. Pode chover um pouco mais na região metropolitana. Na capital, a chuva vai ganhando força ao longo do dia e segue até o sábado”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Ainda de acordo com o instituto meteorológico, a presença da chuva não será suficiente para dar fim ao pior período de estiagem que vive o Paraná, desde que se iniciou o acompanhamento do tempo no estado, em 1997. Para se ter ideia da força do fenômeno, durante este período a Sanepar tem realizado rodízios constantes no abastecimento de água potável na capital. “Será preciso períodos mais constantes de chuva para a estiagem chegar ao fim”, apontou Mendes.

Nas demais regiões do estado, a chuva chega bem organizada e mais cedo do que em Curitiba. Nesta sexta, o dia já amanhece instável entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul.

