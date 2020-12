O feriadão de Ano Novo altera o funcionamento do comércio de rua, shoppings, serviços e órgãos públicos de Curitiba. De acordo com a prefeitura da capital, os serviços essenciais do município continuam com atendimento ao público. Mas outras atividades têm horário restrito ou ficarão fechadas, principalmente no dia 1º de janeiro.

Confira o que abre e o que fecha em Curitiba e programe-se! E não esqueça da máscara e do álcool em gel, afinal, ainda estamos vivendo as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Acolhimento emocional

TELEPAZ

Acolhimento emocional não terá plantão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento acontece das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

Transporte e Urbs

Linhas de ônibus

Quinta-feira (31): tabela de dia útil covid-19

Sexta-feira (1º): tabela de domingo

Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

31/12 – Aberto

01/01 – Fechado

02/01 – Aberto

03/01 – Fechado (Decreto)

Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

30/12 a 04/01 – Fechado

Mercado Municipal Capão Raso

31/12 – Aberto – 9h às 18h

01/01 a 03/01 – Fechado

Rua da Cidadania Matriz

31/12 – Aberto – 9h às 16h

01/01 a 03/01 – Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

31/12 – Aberto – 7h às 16h

01/01 a 03/01 – Fechado

Rua 24 Horas

31/12 – Aberto – 9h às 17h

01/01 – Fechado

02/01 – Aberto

03/01 – Fechado (Decreto)

Arcadas do Pelourinho

01/01 – Fechado

Arcadas São Francisco

25/12 a 03/01 – Fechado

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Unidades de Saúde fecham nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Reabrem na segunda-feira (4 de janeiro).



Caps

Fecham nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro e reabrem na segunda-feira (4 de janeiro). Os CAPS III funcionam somente para pacientes que estão em leito.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

*As UPAS Fazendinha e Boqueirão estão temporariamente atendendo como leitos de retaguarda para covid-19.

Mercados e feiras

Mercado Municipal

Quinta (31/12) – atendimento das 7h às 16h

Sexta (1/1) – fechado

Sábado (2/1) – fechado

Domingo (3/1) – fechado

Segunda (4/1) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – fechado

Sábado (2/1) – fechado

Domingo (3/1) – fechado

Segunda (4/1) – fechado

Armazém da Família

Fechado até 5/1

Feiras Livres Diurnas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quinta (31/12) – atendimento das 7h às 12h

Sexta (1/1) – Não haverá devido ao feriado

Sábado (2/1) – Não haverá devido ao feriado

Domingo (3/1) – Normal

Segunda (4/1) – não há Feira Livre Diurna nas segundas-feiras

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quinta (31/12) – Não haverá feira

Sexta (1/1) – Não haverá feira

Sábado (2/1) – Não haverá feira

Domingo (3/1) – não há Feira Livre Noturnas/Gastronômicas nos domingos.

Segunda (4/1) – Normal

Feiras Orgânicas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quinta (31/12) – Normal – atendimento das 7h às 12h

Sexta (1/1) – Feriado / não há feiras orgânicas nas sextas-feiras

Sábado (2/1) – Não haverá feira

Domingo (3/1) – não há feiras orgânicas nos domingos

Segunda (4/1) – Normal

Programa Nossa Feira

Quinta (31/12) – Não haverá feira

Sexta (1/1) – não haverá devido o feriado

Sábado (2/1) – não há Programa Nossa Feira nos sábados

Domingo (3/1) – não há Programa Nossa Feira nos domingos

Segunda (4/1) – Normal

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Boa Vista:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Boqueirão:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 18h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Carmo:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Fazendinha:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Jardim Paranaense:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Osternack:

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Pinheirinho:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Santa Cândida:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 17h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Santa Efigênia:

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Sacolão Santa Felicidade:

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 19h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Rui Barbosa:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Vila Oficinas:

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 13h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Vila Sandra:

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Restaurante Popular

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Aberto

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

Shoppings

Jockey Plaza Shopping

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): lojas fechadas, praça de alimentação com abertura facultativa

Sábado (2): aberto das 10h às 22h

ParkShopping Barigui

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): lojas fechadas, abertura facultativa da praça de alimentação

Sábado (2): aberto das 10h às 22h

Pátio Batel

Quinta-feira (31): das 10h às 16h

Sexta-feira (1º): fechado

Sábado (2): aberto das 12h às 22h

Shopping Curitiba

Quinta (31): o funcionamento será das 10h às 16h

Sexta (1º): as lojas não abrem e o atendimento nas praças de alimentação é facultativo, das 12h às 22h

Sábado (2): aberto das 10h às 22h

Shopping Estação

Quinta (31): o funcionamento será das 10h às 16h

Sexta (1º): as lojas não irão abrir e o atendimento nas praças de alimentação é facultativo, das 11h às 22h

Shopping Mueller

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): fechado

Sábado (2): aberto das 10h às 22h para todas as atividades

Proteção animal

Adoção de animais

Crar funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento pode ser feito pelo telefone (41) 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância)

Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Limpeza pública

Coleta Domiciliar (orgânico) – alteração nos dias 31/12 e 1º/1.

31/12 – Coleta diurna começa 6h30 e noturna, 16h.

No dia 1º/1 tem escala de domingo.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – no dia 1/1 não há coleta. Demais dias, serviço normal.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados, no dia 1/1. Não haverá varrição noturna.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos no dia 1º/1.

Serviço funerário

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento. Cemitérios funcionam das 9h às 18h até 3/1.

Casa da Mulher

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.