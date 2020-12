Segue alto o movimento nas estradas nesta quarta-feira (30), véspera de feriado de Ano Novo. O maio movimento é para o litoral do Paraná, pela BR-277, que estava com fluxo intenso por volta do meio dia, com cerca de 1,5 mil veículos por hora seguindo para o litoral paranaense.

Lembrando que no Paraná estão sendo realizadas as barreiras sanitárias com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus. A Estrada da Graciosa, por exemplo, tem tráfego proibido em determinados horários.

Interior

A expectativa é para que o movimento cresça em 50% nas estradas que ligam o interior do Paraná a Curitiba e litoral paranaense. Já o retorno, no dia 3, a previsão é de 97% a mais de movimento por causa do retorno das pessoas para seus lugares de origem.

BR-376 com alto movimento

Em todo o sentido Santa Catarina da BR-376, segundo a concessionária que administra o trecho, o tráfego é intenso em pontos alternados.

Onde estão as barreiras?

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária estará realizando barreiras sanitárias em seus Postos Rodoviários do litoral: Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná, em horários pré-definidos pelo setor de planejamento da Polícia Militar.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter