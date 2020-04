A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas está arrecadando lençóis de cama e toalhas de banho que serão necessárias no alojamento de médicos e enfermeiros que estão trabalhando no tratamento de pacientes com coronavírus no Hospital de Clínicas. O alojamento será no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba.

O alojamento está sendo feito aos profissionais da saúde do hospital para que eles não tenham que retornar para casa após a intensa jornada, evitando assim o risco de contágio pela Covid-19. Muitos destes profissionais, inclusive, relataram à Tribuna, como estão lidando com a saudade de casa e dos familiares.

Entre os itens pedidos estão, além dos lençóis e toalhas, materiais de higiene pessoal.

Onde posso ajudar?

As doações podem ser feitas em dois lugares: Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (Av. Agostinho Leão Junior, 336 – Alto da Glória – Fone (41) 3091.1001) ou no próprio estádio Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória – necessário agendamento da entrega pelo fone (41) 98495-6609).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

