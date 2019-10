Um acidente entre uma ambulância e um carro na tarde desta quinta-feira (24), em Curitiba, interditou a canaleta da Avenida Marechal Floriano Peixoto, cruzamento com a Linha Verde, no Prado Velho, por volta das 13h45. Cinco pessoas estavam na ambulância e duas no outro veículo, um Pegeout branco. Apesar do susto, ninguém se feriu de maneira grave.

A ambulância é de Contenda, cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e nela estavam sendo transportado um casal de idosos. Eles tiveram ferimentos leves. O mesmo quadro foi dado ao motorista do veiculo e, também, para duas enfermeiras.

As duas pessoas do Pegeout não tiveram ferimentos. O Siate foi acionado e prestou socorro. Ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.

O BPTran também foi ao local para orientar o trânsito e iniciar os procedimentos do boletim de ocorrência. Segundo informações, o motivo do acidente ainda será apurado. É possível que um dos motoristas tenha cruzado uma via preferencial com o semáforo fechado.