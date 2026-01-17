Alerta laranja: Chuva forte e ventos chegam a Curitiba neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um alerta laranja de chuva intensa e perigos associados foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange Curitiba e outras cidades da região leste do Paraná para este sábado (17/01) e parte de domingo (18/01)). A classificação indica risco elevado de chuvas muito fortes (30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao longo do dia), ventos intensos (60 a 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta requer atenção redobrada dos curitibanos, principalmente em regiões urbanas mais vulneráveis a enchentes e próximas a árvores isoladas, que podem representar perigo durante tempestades.

Fim de Semana com Instabilidade e Calor Moderado

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão do tempo para a capital paranaense neste fim de semana aponta temperaturas entre 18ºC (mínima) e 28ºC (máxima) no sábado, com possibilidade de pancadas fortes de chuva já a partir da tarde.

Para domingo, a instabilidade tende a se intensificar com a aproximação de uma frente fria pelo oceano. As chances de chuva forte e temporais aumentam, especialmente durante a tarde, com máximas próximas de 26ºC. A chuva acumulada ao longo do fim de semana pode chegar a 28 mm.

O meteorologista responsável pela previsão destaca que essas instabilidades são características do verão na região, quando o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas. No domingo, a dinâmica atmosférica eleva a probabilidade de tempestades mais organizadas, com maior potencial para chuva intensa em curto período e ventos fortes.

Atenção às Condições Meteorológicas e Orientações

O alerta laranja é um dos níveis mais sérios emitidos pelo Inmet, situando-se entre o aviso amarelo (“perigo potencial”) e o vermelho (“grande perigo”). Ele indica que os fenômenos esperados podem trazer impactos significativos à rotina da população e à infraestrutura urbana.

A recomendação é que os moradores monitorem atualizações do tempo ao longo do dia, evitem transitar em áreas sujeitas a alagamentos durante chuvas fortes e adotem medidas de segurança em caso de ventos intensos ou raios.

Previsão do tempo em Curitiba. Como fica?

Após o fim de semana instável, há indicação de que uma massa de ar mais frio avance sobre o estado, o que deve gerar uma tendência de redução das temperaturas a partir de segunda-feira, com máximas mais amenas e menor probabilidade de chuva intensa nos dias seguintes.

