Alerta de tempestade no Paraná coloca Curitiba em perigo potencial nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de tempestade classificado no grau de “perigo potencial” — o alerta amarelo — que atinge todo o território do Paraná nesta quinta-feira (11). O comunicado técnico, que vigora de 00h00min até as 23h59min do dia, indica riscos de instabilidades climáticas devido ao avanço de um sistema de baixa pressão pelo estado. Há um novo ciclone extratropical está em formação e promete deixar o tempo fechado.

As condições atmosféricas para o dia preveem chuvas com acumulados entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos que podem atingir velocidades de 40 a 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. De acordo com o órgão meteorológico, há baixo risco para ocorrências severas como cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores ou alagamentos urbanos.

Previsão do tempo em Curitiba

Na capital paranaense, os termômetros registram temperaturas amenas, variando entre a mínima de 12ºC e a máxima de 19ºC, com uma precipitação acumulada estimada em 3.7 mm ao longo do dia.

A meteorologista Bianca de Ângelo detalhou que o sistema de baixa pressão provocou maiores acumulados de chuva durante o período da madrugada, concentrados na faixa centro-norte do estado. Entre 00h e 05h, os principais registros ocorreram em Cianorte (22,8 mm), Campo Mourão (20,4 mm) e Apucarana (18,4 mm). Nas demais regiões paranaenses, o volume de chuva apresentou-se menor e distribuído de forma irregular.