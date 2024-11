Alerta de tempestade em Curitiba é elevado para nível “Perigo”. Bairros já têm chuva

A previsão do tempo avisou e o tempo fechou em Curitiba e região metropolitana, no fim da manhã desta quinta-feira (28). Bairros de Curitiba registram chuva isolada, confirmando o alerta de temporal que estava previsto para a região. Segundo o Inmet, Curitiba passou a estar dentro de um mega alerta laranja de temporal nível “perigo”. Além de Curitiba, há registros de tempo fechado em Colombo, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

O alerta laranja de tempestade que está na previsão do tempo para Curitiba é grande, engloba quase todo o Paraná, exceto a região norte. O alerta laranja de temporal padrão Perigo prevê o risco de chuva de até 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h), e risco de queda de granizo.

Segundo o Simepar a previsão do tempo para Curitiba hoje tem chance de 13 mm de acumulado de chuva. A chuva segue na sexta e sábado.

Sul do Brasil em Alerta de temporal

O Inmet engloba ainda cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos alertas de temporal. Os vizinhos do Paraná têm alerta laranja e amarelo. Vale a atenção, já que recentemente o Rio Grande do Sul sofreu muito com alagamentos e mortes causados pelos temporais que castigaram o estado gaúcho.