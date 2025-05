Alep destina recursos para obra em importante parque e praça de Curitiba

Nesta quarta-feira (28), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) anunciou que destinará parte da devolução do orçamento de 2024 ao estado para realizar duas obras em Curitiba.

O anúncio foi feito pelo presidente da Alep, deputado Alexandre Curi, durante a primeira Assembleia nos Bairros, projeto da Alep com a Prefeitura de Curitiba, que busca aproximar o legislativo da população.

De acordo com Curi, os dois locais que passarão por reformas são a Praça da Colonização Menonita e o Parque Náutico, ambos no bairro Boqueirão.

“Dois investimentos importantes aqui no bairro Boqueirão. O Parque Náutico, que será reformado com recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa, e a Praça do Menonitas também, que será reformada com recursos da Alep. Nós vamos passar esses recursos para o Governo do Estado. Governador [Darci] Piana e governador Ratinho [Junior] assinam convênio com a Prefeitura de Curitiba, que vai executar essa obra”, afirmou o presidente da Alep.

Ainda não há início de previsão das obras e nem o detalhamento do que deve acontecer na reforma da praça e do parque. Comemorando o repasse, Curi acrescentou que a ação foi possível pela “parceria. É o que sempre defendemos, esse bom diálogo entre os poderes”.

A devolução do orçamento total aos cofres públicos é estimada em R$ 432 milhões, segundo dados divulgados em novembro do ano passado pela Alep.