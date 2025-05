Moradores terão acesso direto e gratuito a diversos serviços públicos, além de poder participar de debates e reivindicar melhorias para a sua comunidade

O Boqueirão será palco da primeira edição da Assembleia Legislativa nos Bairros, no dia 28 de maio, quarta-feira. A iniciativa inédita tem como finalidade aproximar o Poder Legislativo estadual da população e ouvir os moradores, além de oferecer acesso gratuito a diversos serviços públicos em um único local.

A ida dos deputados aos bairros da capital paranaense faz parte do compromisso assumido pelo Poder Legislativo estadual, logo após o início da legislatura atual, para aprimorar a interlocução da Casa com os curitibanos. A ação será realizada em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

O Boqueirão possui alta representatividade populacional na capital paranaense, além de ter excelente estrutura de transporte público, o que facilita a realização do evento. O bairro também se caracteriza como ponto estratégico para receber a Assembleia nos Bairros e suas lideranças comunitárias prontamente atenderam a iniciativa. A Regional foi pioneira nos primeiros pedidos para que o Legislativo estadual fosse aos bairros da cidade.

Serviços e atividades para os moradores

Durante o evento no Boqueirão, a exemplo das edições em que do Legislativo esteve nas cidades do interior, a Assembleia nos Bairros vai oferecer palestras e atividades por meio da Escola do Legislativo. Também serão colocados à disposição dos moradores os serviços da Defensoria Pública do Paraná, com atendimento jurídico às pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado.

Vários outros serviços serão oferecidos aos moradores, como o encaminhamento para vagas de emprego, emissão do cartão-transporte, atendimentos na área de saúde (vacinação, aferição de pressão, exame de glicemia), vacinação e cuidado com pets, orientação sobre direitos e programas sociais. Também haverá atendimento por parte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), com emissão de título de eleitor, regularização e mudança de domicílio.

Um dos pontos mais importantes das sessões da Assembleia nos Bairros de Curitiba será o recebimento da pauta de reivindicações dos moradores. Todos as pessoas poderão apresentar sugestões de melhorias para o seu bairro e reivindicações nas mais diversas áreas. As demandas apresentadas pela comunidade serão analisadas e poderão se transformar em projetos de lei, políticas públicas, obras e programas municipais e estaduais.

Atividades diversas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) programou uma série de atividades que promete enriquecer ainda mais essa integração do Poder Legislativo estadual com a população dos bairros.

Uma das atividades será a Oficina de Robótica com o Ludobot. Haverá ainda Tira-dúvidas sobre o Programa Vale-Creche e orientações e esclarecimento de dúvidas sobre o Cadastro Online, facilitando o acesso das famílias às informações.

Um destaque é o espaço denominado “Curitiba Brinca”, em referência ao projeto homônimo que será instituído neste período durante a Semana do Brincar 2025. O referido espaço contará com a presença de servidores, os quais serão responsáveis pela disponibilização de materiais e pelo monitoramento das atividades, promovendo brincadeiras tradicionais junto à população. Outros destaques são a oficina de miçangas com nome, oficina de marcador de página, porta-recados, jogos intelectivos, xadrez gigante.

Todos os bairros serão atendidos

A Assembleia nos Bairros, que tem o pontapé inicial no Boqueirão, vai abranger os 75 bairros da cidade, garantindo que as políticas públicas cheguem mais rapidamente às comunidades. Realizada mensalmente, será sempre às quartas-feiras, das 13h às 22h, percorrendo as 10 administrações regionais da capital.

Após a primeira edição, os próximos bairros que receberão a presença dos deputados serão: Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara.

Serviço:

RUA DA CIDADANIA DO BOQUEIRÃO

Data: 28/05/2025

Horário: 13h às 22h

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão, Curitiba – PR