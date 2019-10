Segue a greve dos 60 agentes de combate à endemias de Curitiba que começou na última segunda-feira (30). A paralisação é, principalmente, por melhores condições de trabalho e melhores salários, com adicionais de risco. Na tarde desta sexta-feira (4), os servidores foram recebidos com spray de pimenta na portaria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que fica na Avenida de Setembro, no Centro da cidade. A confusão ocorreu durante uma tentativa de entrada no prédio, que foi barrada pela Guarda Municipal (GM). Ninguém se feriu de forma grave.

Nesta manhã, os servidores já haviam protestado no Parque Barigui, na inauguração da usina hidrelétrica instalada no lago e que contou com a presença do prefeito Rafael Greca (PMN). Os agentes em greve trabalham na prevenção de doenças graves, fiscalizando locais de risco para dengue, Zika, chicungunha e febre amarela, as chamadas endemias.

Negociação

Segundo a Ana Paula Cozzolino, coordenadora de secretaria geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc), o objetivo da presença dos grevistas no prédio da SMS era negociar. Na terça-feira (1º), eles já haviam tido uma negativa da prefeitura para todas as reivindicações da pauta. A categoria reivindica: salário normativo de R$ 2.018,69, pagamento de gratificação por risco de saúde, criação e implementação de plano de carreira, mudança na exigência de escolaridade para nível médio, com salário compatível com a escolaridade e implementação do quinquênio no valor de 5% no salário-base.

No entanto, ninguém esperava ser recebido com truculência na tarde desta sexta-feira. Por volta das 14h, após um ato de protesto realizado no Parque Barigui, os servidores tentaram entrar na SMS. “Fomos recebidos com spray de pimenta, empurrões e palavras de baixo calão. Alguns servidores levaram spray direto nos olhos. Fora a dor causada pela pimenta, ninguém ficou ferido de maneira grave e nós desistimos de entrar no prédio. O objetivo não era causar tumulto. O que queremos é negociar, por isso, não tentamos mais entrar”, disse a Ana Cozzolino. Um vídeo feito pelos servidores mostra o momento da ação da GM.

Ainda segundo a coordenadora, as negociações estão suspensas pela prefeitura. Por isso, a greve deve continuar na semana que vem. “Todos os 60 agentes estão em greve. Apenas estão trabalhando na função de combate a endemias os agentes comissionados. Não queremos isso, ainda mais próximo da época mais crítica de combate ao Aedes aegypti (mosquito da dengue)”.

A coordenadora se refere ao Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (Lira), que ocorre nesta época do ano. “Temos tentado negociar desde o ano passado. Infelizmente, tivemos que aprovar o indicativo de greve. Isso prejudica a população”, informou a Ana Cozzolino.

‘Pra manter a ordem’

Sobre a ação da GM com spray de pimenta, a prefeitura informou, em nota, que a Guarda Municipal precisou utilizar equipamento menos letal para conter um princípio de tumulto no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, no início da tarde desta sexta-feira. Ainda segundo a nota, o procedimento está respaldado pelo uso progressivo da força e para manutenção da ordem pública. “A situação foi controlada e o acesso dos funcionários continuou ocorrendo normalmente”, concluía o texto.

Segundo o Sismuc, cerca de 40 servidores participavam do ato na tarde desta sexta-feira (4).