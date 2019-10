Um furto a uma farmácia terminou em perseguição de populares ao suspeito, de 26 anos, na tarde desta sexta-feira (4), no Centro de Curitiba. Após pegar medicamentos e produtos das prateleiras, o homem saiu correndo. Os donos da farmácia, que fica na Avenida Visconde de Guarapuava, dispararam atrás dele.

A perseguição só terminou na Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, quase esquina com a Rua Ubaldino do Amaral, no Alto da XV. O suspeito pulou para dentro de alguns terrenos e parou depois de se ferir em um arame farpado de um portão. O suspeito foi detido por populares na calçada. A situação ocorreu por volta das 13h30, mas a Polícia Militar só chegou ao local por volta das 14h40.

Esta não foi a primeira vez que o rapaz furtou a farmácia. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o jovem praticando o mesmo tipo de contravenção nos dias 26 e 27 de setembro. Após o jovem ser contido, outros comerciantes da região foram ao local e reconheceram o suspeito, por ter praticado furtos semelhantes em outros estabelecimentos. Veja os vídeos das câmeras de segurança da farmácia furtada nesta sexta-feira, mostrando as ações anteriores:

No local, a PM informou que a demora no atendimento do chamado ocorreu por haver outro conflito de área no mesmo horário. Também houve divergência na informação do solicitante, que havia informado que a situação era na Praça do Expedicionário. As viaturas não encontraram nada na praça e seguiram buscando o local correto para realizar o atendimento. O endereço fica na divisa da região de atendimento do 20º Batalhão e o 12º Batalhão da PM.