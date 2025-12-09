Interdição temporária

Aferição de radares causa breve bloqueio total na BR-376, no litoral, nesta quarta

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/12/25 18h09
BR-376, no litoral do Paraná, terá bloqueios totais para aferição de radares
Foto: Autopista Litoral Sul | Imagem ilustrativa

Nesta quarta-feira (10/12), a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-376, realizará bloqueios totais de pista para aferição de radares em dois pontos estratégicos da rodovia em Guaratuba, no litoral paranaense.

As intervenções estão programadas para começar às 10 horas e devem durar aproximadamente 30 minutos. Durante este período, o tráfego será completamente interrompido em dois trechos.

De acordo com a concessionária, os bloqueios acontecerão em dois pontos:

  • Km 664 – sentido Sul
  • Km 651,7 – sentido Norte
A ação é necessária para garantir o correto funcionamento dos radares. A concessionária recomenda que os usuários da BR-376 se programem com antecedência, considerando possíveis atrasos nos deslocamentos, e mantenham atenção redobrada ao se aproximarem dos trechos em manutenção.

Vale lembrar que, em caso de condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser remarcada para outra data.

