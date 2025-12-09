Aferição de radares causa breve bloqueio total na BR-376, no litoral, nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (10/12), a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-376, realizará bloqueios totais de pista para aferição de radares em dois pontos estratégicos da rodovia em Guaratuba, no litoral paranaense.

As intervenções estão programadas para começar às 10 horas e devem durar aproximadamente 30 minutos. Durante este período, o tráfego será completamente interrompido em dois trechos.

De acordo com a concessionária, os bloqueios acontecerão em dois pontos:

Km 664 – sentido Sul

– sentido Sul Km 651,7 – sentido Norte

A ação é necessária para garantir o correto funcionamento dos radares. A concessionária recomenda que os usuários da BR-376 se programem com antecedência, considerando possíveis atrasos nos deslocamentos, e mantenham atenção redobrada ao se aproximarem dos trechos em manutenção.

Vale lembrar que, em caso de condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser remarcada para outra data.