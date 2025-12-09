Engavetamento entre quatro carretas bloqueia BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo quatro carretas provocou a interdição total da BR-116 na tarde desta terça-feira (09/12), no sentido São Paulo. O engavetamento aconteceu por volta das 16h10, no km 30 da rodovia, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Não há previsão para liberação da pista. Equipes da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (UOP) de Campina Grande do Sul estão no local realizando o atendimento às vítimas e organizando o tráfego.

Motoristas que precisam se deslocar pela região devem buscar rotas alternativas e redobrar a atenção. O congestionamento já se estende por vários quilômetros, causando transtornos para quem trafega no sentido crescente da rodovia.

As causas do engavetamento ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.