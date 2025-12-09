Bombeiros salvam jovens perdidos em trilha na grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A terça-feira (09/12) amanheceu com boas notícias na Serra do Ibitiraquire, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Dois jovens que estavam desaparecidos desde a noite anterior foram localizados com vida pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Os dois saíram da Fazenda Pico Paraná no domingo com destino ao Pico Ferraria, com planos de retornar no mesmo dia, mas não voltaram ao ponto de partida. O alerta foi dado pelo proprietário da Fazenda Pico Paraná, que comunicou o desaparecimento à guarnição do GOST, que imediatamente acionou o Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM).

Na base de operações, os pais das vítimas acompanhavam apreensivos o trabalho das equipes de resgate. A família chegou a contratar um montanhista particular, Washington Luís, que localizou registros dos desaparecidos na caixa de cume do Taipabuçu por volta das 8h da manhã. Na anotação, eles relatavam que não sabiam como chegar ao Pico Ferraria, mas que continuariam tentando.

A operação de busca começou ainda na madrugada desta terça-feira, quando a equipe do GOST se dividiu em duas frentes. Um grupo seguiu pela trilha da esperança rumo ao Taipabuçu, com objetivo de alcançar o cume do Pico Ferraria, enquanto outro tomou o caminho via Pico Ferreiro.

Por volta das 8h50, chegaram reforços com mais sete bombeiros militares. Foi estabelecido um posto de comando na Fazenda Rio das Pedras e a nova equipe também seguiu pela trilha da esperança para cobrir a área entre o Taipabuçu e o Ferraria.

O desfecho positivo veio às 11h13, quando as equipes informaram que os montanhistas haviam sido encontrados no vale entre o Taipabuçu e o Ferraria, próximo ao rio. Felizmente, nenhum dos dois apresentava ferimentos.

Segundo o relatório do GOST, os montanhistas tinham pouca experiência com o ambiente montanhoso, recursos limitados de abrigo e alimentação, e estavam com celulares sem bateria, o que dificultou a comunicação.

A operação envolveu 12 bombeiros militares, duas Auto Busca e Salvamento (ABS) e um Automóvel de Pequeno Porte para Comando (APC). As equipes utilizaram técnicas de busca terrestre pelas trilhas e contaram com apoio de drone para rastrear a área.

O Major Gabriel, comandante do incidente, coordenou as buscas, que tiveram a supervisão do Tenente Marcondes como oficial responsável pela operação.

A Serra do Ibitiraquire, onde ocorreu o incidente, abriga algumas das montanhas mais altas do Sul do Brasil, incluindo o Pico Paraná, ponto culminante da região, e exige preparo físico e técnico dos praticantes de montanhismo.