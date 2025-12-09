Ipardes inicia pesquisa na Ilha do Mel para embasar políticas públicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) iniciou uma ampla pesquisa nas moradias e estabelecimentos comerciais da Ilha do Mel, no litoral do Paraná. O trabalho, realizado em parceria com outros órgãos estaduais, visa coletar informações para embasar a implantação do controle de acesso e melhorias no local, um dos principais pontos turísticos do estado.

A pesquisa busca quantificar a população residente e flutuante da ilha, incluindo visitantes, turistas e trabalhadores temporários. Além disso, os técnicos estão levantando dados sobre educação, mercado de trabalho, condições de moradia e uso de embarcações entre a ilha e o continente.

O levantamento é realizado por meio de visitas aos estabelecimentos comerciais e de serviços públicos e privados. As informações coletadas servirão para mensurar as atuais condições da ilha e a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que incluem investimentos em infraestrutura na Ilha do Mel. Entre as obras em andamento estão a instalação de um sistema de esgotamento sanitário, a reforma de passarelas, a construção de uma praça ao ar livre em Encantadas e a revitalização da praça de alimentação local.

Essas ações ocorrem após a instituição do Novo Marco Regulatório da Ilha do Mel, que moderniza a legislação anterior e busca assegurar a preservação ambiental promovendo o desenvolvimento sustentável da região. A nova legislação classifica a Ilha do Mel como uma área de especial interesse ambiental e turístico.