Aeroporto de Curitiba retém 255 carregadores portáteis fora das regras

Até segunda-feira (12), quase 75 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena durante o feriadão — uma alta de 13% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre os destinos mais procurados por quem embarca na Região Metropolitana de Curitiba, São Paulo lidera a preferência nos voos nacionais, enquanto Santiago, no Chile, é o destino internacional mais buscado.

Para dar conta da demanda, a concessionária ASUR Brasil reforçou as equipes de atendimento e operação. No entanto, o principal alerta aos viajantes envolve um item comum no bolso de quase todo mundo: o carregador portátil de celular.

Desde abril, quando a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) atualizou as regras para o transporte de baterias de lítio, cerca de 255 carregadores já foram retidos na inspeção de segurança do terminal por estarem fora das normas.

Muitos passageiros só descobrem o problema na hora de passar pelo raio-X e acabam ficando sem o equipamento. Segundo o gerente do aeroporto, Eden Pisani, as baterias recolhidas não ficam guardadas e nem voltam para o dono.

“Os carregadores portáteis que não atendem às regras de transporte são retidos durante a inspeção de segurança e encaminhados para descarte por uma empresa ambiental especializada, responsável pela destinação correta desses equipamentos”, explica Pisani. O processo é acompanhado pela equipe ambiental do próprio terminal.

Padronização dos carregadores

Para não perder o aparelho, a orientação é conferir a capacidade da bateria externa antes de sair de casa. A regra atual permite levar até dois carregadores de no máximo 100 Wh cada (cerca de 27 mil mAh). Equipamentos maiores dependem de autorização prévia da companhia aérea ou são proibidos.

Além disso, os carregadores de celular precisam ir obrigatoriamente na bagagem de mão, guardados em bolsas ou mochilas debaixo do assento à frente. Não é permitido colocá-los no compartimento superior e nem conectá-los às tomadas USB da aeronave durante o voo.

“A informação antecipada ajuda a evitar imprevistos e contribui para um embarque mais tranquilo e seguro”, reforça o gerente. A recomendação geral é chegar ao aeroporto com antecedência para evitar filas e correria.