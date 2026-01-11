Adeus caldo em cubo! Tempero coringa de alho e ervas dura 3 meses: vai salvar seu jantar!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta receita é o segredo das cozinhas profissionais para dar “gosto de comida de mãe” a qualquer prato em segundos.

Você chega em casa cansado, a fome aperta, mas a preguiça de descascar alho e picar cebola fala mais alto? Esse é o dilema que faz muita gente recorrer aos temperos industrializados, cheios de sódio e conservantes. Mas, e se eu te dissesse que você pode ter a “base da felicidade” pronta na geladeira por até 90 dias?

O Tempero Coringa de Alho e Ervas é a tendência absoluta de 2026. Ele serve para o arroz soltinho, para o feijão com caldo grosso, para grelhar o frango e até para passar no pão e fazer um pão de alho de última hora.

O que você vai precisar (Ingredientes Baratos)

O segredo aqui não é o preço, mas a proporção. Anote:

500g de alho descascado (pode comprar aquele já descascado para ganhar tempo);

(pode comprar aquele já descascado para ganhar tempo); 2 cebolas grandes picadas grosseiramente;

picadas grosseiramente; 1 maço de ervas frescas (Dica: use o “trio de ferro” – salsa, cebolinha e um toque de manjericão);

(Dica: use o “trio de ferro” – salsa, cebolinha e um toque de manjericão); 200ml de óleo de boa qualidade ou azeite (o óleo ajuda a não congelar totalmente e preserva a cor);

(o óleo ajuda a não congelar totalmente e preserva a cor); 2 colheres de sopa rasas de sal (o sal aqui age como conservante natural);

(o sal aqui age como conservante natural); 1 folha de louro (sem o talo central).

Passo a Passo: O Segredo da Textura

Para esse tempero viralizar no seu paladar, o segredo é não virar uma “sopa”. Queremos uma pasta granulada.

A Base: No liquidificador ou processador, coloque primeiro o óleo e a cebola. Bata no modo “pulsar” apenas para virar um líquido grosso. O Protagonista: Adicione o alho aos poucos. Não bata demais! O charme são os micro pedaços de alho que fritam na panela. O Toque Verde: Por último, jogue as ervas e o sal. Bata por apenas 10 segundos. O tempero deve ficar com uma cor verde vibrante e um cheiro irresistível. O Pulo do Gato: Coloque em potes de vidro esterilizados (fervidos em água).

Por que isso vai mudar sua vida? (O potencial de audiência)

Economia Real: Um pote desse equivale a cerca de 15 potinhos de tempero industrializado, custando metade do preço.

Um pote desse equivale a cerca de 15 potinhos de tempero industrializado, custando metade do preço. Saúde no Prato: Você controla o sal. Zero corantes artificiais.

Você controla o sal. Zero corantes artificiais. Versatilidade: Se você adicionar uma colher de manteiga a essa pasta, tem um molho de cinema para massas.

Dica de Ouro para não escurecer: Nunca coloque as mãos ou colheres sujas dentro do pote principal. Use sempre uma colher limpa e seca para retirar a porção que vai para a panela. Isso evita a oxidação e faz o tempero durar meses!

