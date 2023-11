Neste sábado (4) quem passar pela Shed Curitiba, no bairro Batel, e colar no veículo adesivos do Universo Alegria, festival que reúne diversos cantores sertanejos, como Ana Castela, Wesley Safadão e Maiara e Maraisa, vai garantir um par de ingressos gratuitos. A promoção acontece das 13 horas às 15 horas deste sábado e é válida para os 300 primeiros carros.

O festival acontece no dia 9 de dezembro, na Ligga Arena Curitiba, no bairro Água Verde.

Para ganhar os ingressos

Na ação deste sábado, motoristas que permitirem a instalação de um adesivo do evento no carro ganharão dois ingressos de cadeira superior. Na terça-feira (7) acontecerá a conferência dos adesivos no mesmo local, das 19 horas às 20 horas. Se o adesivo ainda estiver no carro nesta data, os ingressos serão entregues.

Realizado há 15 anos no Rio Grande do Sul, o Universo Alegria acontecerá em Curitiba pela primeira vez. A abertura dos portões será às 10 horas. Ana Castela é uma das atrações confirmadas. Também sobem ao palco Maiara e Maraisa, Wesley Safadão e Mari Fernandez, Dennis, Menos é Mais, Kamisa 10, MC Ryan, L7NNON e Banda Terezo.

Mais informações e o mapa do evento podem ser acessados no site do festival.

