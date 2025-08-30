Acidente na BR-376, na Grande Curitiba, interdita pista sentido Santa Catarina

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (30) na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão ocorreu na pista sentido Curitiba a Santa Catarina.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento, a pista está interditada e o fluxo segue pela marginal.
Conforme a corporação, duas vítimas sofreram ferimentos leves. Até o momento, não há informações oficiais de como aconteceu o acidente.
*Reportagem em atualização.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.Participe dos Grupos da Tribuna