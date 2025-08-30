Acidente na BR-376, na Grande Curitiba, interdita pista sentido Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (30) na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão ocorreu na pista sentido Curitiba a Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento, a pista está interditada e o fluxo segue pela marginal.

Conforme a corporação, duas vítimas sofreram ferimentos leves. Até o momento, não há informações oficiais de como aconteceu o acidente.

*Reportagem em atualização.