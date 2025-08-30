Trânsito

Acidente na BR-376, na Grande Curitiba, interdita pista sentido Santa Catarina

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 30/08/25 14h02
Acidente na BR-376
Foto: PRF/Divulgação

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (30) na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão ocorreu na pista sentido Curitiba a Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento, a pista está interditada e o fluxo segue pela marginal.

Conforme a corporação, duas vítimas sofreram ferimentos leves. Até o momento, não há informações oficiais de como aconteceu o acidente.

*Reportagem em atualização.

