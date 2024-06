Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR-277, na região de Morretes, na manhã desta terça-feira (04). A colisão aconteceu no km 26, na pista sentido Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto atingiu a traseira do caminhão. O motociclista morreu no local.

Em atualização às 11h20, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, informou que as faixas um e dois seguem interditadas no km 26. Os veículos estão passando pelo acostamento e há congestionamento de 2,5 quilômetros no local.

