Acidente gravíssimo entre viatura e ônibus em Curitiba deixa guardas feridos

Uma viatura da Guarda Municipal de Curitiba e um ônibus do transporte coletivo, da linha 816 – Campina do Siqueira/ Sta. Felicidade, bateram de frente, na noite desta quarta-feira (15). O grave acidente aconteceu na Rua Professor Francisco Basseti Júnior, no bairro Santa Felicidade, por volta das 22h.

Os agentes estavam a caminho de uma ocorrência quando perderam o controle do veículo e bateram de frente com o ônibus.

+Viu essa? Motorista fica nervoso e PRF encontra esconderijo ‘valioso’ em carro no Paraná

O motorista da viatura ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie. Os guardas municipais também foram encaminhados para o hospital com ferimentos moderados. Já o motorista do ônibus teve ferimentos leves. Não tinham passageiros dentro do veículo.

A reportagem cobrou um posicionamento da Guarda Municipal de Curitiba sobre o acidente, mas ainda não recebeu resposta.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!