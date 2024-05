Técnicos da prefeitura de Curitiba apresentaram nesta terça-feira (14/5), o planejamento da execução das próximas obras do projeto Novo Inter 2. A reunião pública foi realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Seminário, com a participação de 120 moradores e comerciantes dos bairros Portão, Vila Izabel, Seminário e Santa Quitéria, além de servidores da prefeitura de Curitiba.

As obras serão executadas pelo Consórcio TCV, formado pelas empresas TCE, Compasa e Viaplan, vencedor das licitações dos dois sublotes, que somam R$ 173,5 milhões.

Segundo a prefeitura de Curitiba as intervenções preveem drenagem, pavimentação, iluminação, calçamento e paisagismo e a construção do miniterminal Santa Quitéria.

Novo Binário

Ao final, serão entregues um novo binário entre a Ulisses Vieira e a Vital Brasil e a revitalização completa do Eixo de Animação da Arthur Bernardes, com infraestrutura cicloviária, nova área poliesportiva, com quadras de basquete, futevôlei, pista de skate, posto da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), pontos para prática de ginástica, além de parquinhos, área para pets, academia ao ar livre e jardim de mel.

Nos dois primeiros meses de obra, que devem começar em junho, serão feitas a reconstrução total do pavimento das ruas Álvaro Vardânega, Doracy Cezzarino, Estanislau Pampuche e Hubo Kinzelman. Na Airton Plaisant, será feita a reciclagem da pista.

As obras vão alterar parte do itinerário das linhas São Jorge, V. Izabel, V. Velha/Buriti e Jd. Esplanada. A rotas alteradas e os pontos de parada ativados e desativados temporariamente estão no Boletrans da Urbs.

Quais são os próximos passos?

Segundo a prefeitura de Curitiba as próximas etapas das obras incluem intervenções nas ruas Heitor Alencar Furtado, a famosa rua do outono de Curitiba, Major Heitor Guimarães, General Mario Tourinho e Saldanha Marinho, avenidas Presidente Arthur Bernardes e República Argentina, Francisco Klemtz, Padre Leonardo Nunes, Sylvio Zeny, Francisco Frischmann, Arion Niepce da Silva, Engº Niecpe da Silva, Tamoios, Edmir Silveira D’Ávila, João Alencar Guimarães, Cel. Hoche Pedra Pires, Major França Gomes, Cel. Airton Plaisant, Curupaitis, Prof. Ulisses Vieira, Bocaiuva, Vital Brasil, Wenceslau Glaser e Prof. Dr. Pedro Ribeiro Macedo da Costa.

Requisito

As reuniões públicas antes do início das obras são requisitos de salvaguardas do agente financiador e atendem às boas práticas sociais e ambientais do financiamento. Ajudam a comunidade a compreender os benefícios do projeto e a se organizar para os impactos na rotina que toda obra impõe. “É importante para a comunidade ter as informações necessárias sobre as alterações previstas no projeto e como são feitas as comunicações, etapa a etapa”, explica Marcio Teixeira, coordenador da Utag.

