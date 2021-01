Um ônibus tombou e despencou da pista no km 668, na BR 376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (25). O acidente, sentido Santa Catarina, ocorreu perto da Curva da Santa e mobilizou equipes de bombeiros do Paraná, Santa Catarina, além de helicópteros de apoio.

publicidade

+Leia mais! “Quando perdi os freios, só pensei em Deus e na família”, diz caminhoneiro salvo por área de escape na BR-376; Vídeo!

Segundo o Corpo de Bombeiros foram 19 mortos (o número repassado pelas autoridades foi ajustado de 21 pra 19 após recontagem do IML), além de sete pessoas em estado grave, seis em estado moderado e 19 vítimas leves . As vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais em Curitiba ( Cajuru) e Joinville nos helicópteros. O motorista de ônibus que despencou na BR-376 presta depoimento à Polícia Civil.

O veículo acidentado tinha cerca de 59 pessoas ( 57 passageiros e 2 motoristas) seguia para Balneário Camboriú e São José (SC), e vinha de Ananindeua (PA). Equipes em caminhões de Combate a Incêndio e Resgate do Corpo de Bombeiros do PR, ambulâncias do Corpo de Bombeiros do Paraná e Santa Catarina, viaturas de Busca e Salvamento dos bombeiros, carros da concessionária Litoral Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aeronaves da PM do Paraná e Santa Catarina estão no local.

+Leia mais! Vídeo! Vítimas de grave acidente na BR-376 começam a chegar em Curitiba pra atendimento

publicidade

A pista está totalmente liberada sentido Santa Catarina por volta das 15h10. Mesmo assim havia grande congestionamento.

Fotos mostram grande destruição e um ônibus de turismo, que parou apenas após cair para fora da pista. Ainda não há informações sobre como ocorreu o acidente.

Divulgação/PRF Divulgação/PRF Imagem aérea mostra a dimensão da tragédia na BR-376. Foto: Colaboração/BPMOA. Divulgação/PRF Divulgação/PRF

Congestionamento

Acompanhe pelo Twitter