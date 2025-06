Acidente grave envolvendo ônibus faz carro capotar e motor voar longe na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro capotou e outro teve o motor ejetado após uma colisão envolvendo um ônibus do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Piraquara, na pista sentido Curitiba. O impacto do acidente foi tão forte que um dos carros envolvidos ficou sem o motor, que voou para longe após a pancada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas ao hospital com ferimentos moderados. Já os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos e foram transferidos para outro veículo.

“Segundo relatos dos envolvidos, o ônibus estava parado para desembarque de passageiros quando um dos veículos tentou fazer a ultrapassagem, trocar de pista e os dois (carros) vieram a colidir. Daí, os dois se bateram, acertaram o ônibus e um deles capotou lá na frente”, conta o Cabo Willrich, do Corpo de Bombeiros em entrevista à RPC.

O motorista e os passageiros do carro de capotou, um Palio preto, não estavam no local quando as equipes de socorro chegaram.

Por causa do acidente, o trânsito sentido capital está lento na região.

Acidente envolveu um ônibus, por sorte nenhum passageiro ferido. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

