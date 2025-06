Carro de torcedor é incendiado por rivais após Athletiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite deste sábado (28), um torcedor do Coritiba teve o carro incendiado por integrantes da torcida organizada Fanáticos, do Athletico Paranaense. O veículo estava estacionado na esquina da Rua Ivo Leão com a Avenida João Gualberto, no bairro Juvevê, em Curitiba.

A situação ocorreu logo após o clássico Athletiba, vencido pelo Coritiba na Ligga Arena. O trajeto onde o carro estava é comumente utilizado por integrantes da Império Alviverde, torcida organizada do Coritiba, no retorno à sede após os jogos.

Ao identificarem que o carro pertencia a um membro da torcida rival, os torcedores do Athletico depredaram o veículo e atearam fogo. O 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi acionado pouco depois das 22h15 para conter o incêndio.

A Polícia Militar também esteve no local para controlar a situação. A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná, também já tomou conhecimento do caso.