Noite de Glória: Curitiba Brilha no K-1 World Max

Curitiba foi palco de uma noite especial de kickboxing neste sábado (28), quando o K-1 World Max agitou a vizinha São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O evento coroou Jonas “Salsicha” como o grande vencedor do GP, garantindo-lhe uma vaga na fase final no Japão.

+ Leia mais Megaobra de novo viaduto em Curitiba gera bloqueio em bairro a partir de segunda-feira

Salsicha Domina o Ringue

Em uma demonstração impressionante de habilidade e resistência, Jonas Salsicha superou três oponentes em sequência. Sua jornada começou com uma vitória sobre Marcio de Jesus, seguida por um triunfo apertado contra Jones Coliseu. Na final, Salsicha enfrentou André Martins, controlando a luta com uma estratégia agressiva que lhe rendeu a vitória por decisão unânime.

Orgulho Curitibano no Pódio Feminino

Jennifer Maia, atleta local, manteve seu título de peso leve feminino do WGP Kickboxing em uma batalha épica contra a uruguaia Marilyn Contin. A luta, que foi até a decisão dividida, mostrou a garra e técnica da campeã curitibana.

Nocautes e Rivalidades Internacionais

O brasileiro Jordan Kranio eletrizou a plateia com um nocaute espetacular sobre o argentino Ignacio “El Fino” logo no primeiro round. Em outro confronto internacional, o paraguaio Ariel Villalba vingou uma derrota anterior, nocauteando Maycon Souza no segundo round.

Card Preliminar Agita a Torcida

As lutas preliminares não ficaram atrás em emoção. Destaques para João Victor, que dominou o uruguaio Carlos “El Mohicano”, e para os nocautes de André Dedé e Fernando Mineiro, que levantaram o público local.

K-1 World Max – Resultados oficiais

Jonas Salsicha venceu André Martins por decisão unânime

Jennifer Maia venceu Marilyn Contin por decisão dividida

Jordan Kranio venceu Ignacio El Fino por nocaute aos 2min e 25 do primeiro round

Jonas Salsicha venceu Jones Coliseu por decisão majoritária

André Martins venceu Petros Cabelinho por decisão dividida

Ariel Villalba venceu Maycon Souza por nocaute aos 2min e 47seg do segundo round

Jonas Salsicha venceu Marcio de Jesus por decisão unânime

Jones Coliseu venceu Heliazir Estefani por decisão unânime

André Martins venceu Gabriel de Lima por decisão dividida

Petros Cabelinho venceu Metralleta Torino por decisão unânime

João Victor venceu Carlos El Mohicano por decisão unânime

Denis Jr venceu Matheus Pinokio por decisão unânime

Gustavo Bolino venceu Luciano de Paula por decisão unânime

André Dedé venceu Vitor Formigão por nocaute aos 28seg do segundo round

Fernando Mineiro venceu Uederson Macabro por nocaute aos 2min e 10seg do segundo round

Leticia Orchel venceu Dani Antonelli por decisão unânime