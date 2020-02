Um motorista de 57 anos ficou ferido ao se envolver em um acidente com um trem, na noite deste sábado (15), no bairro Uberaba, em Curitiba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro chegou a ser arrastado por 200 metros. O motorista precisou ser encaminhado ao Hospital do Cajuru, mas sem risco de morte.

A Rumo, empresa que opera os trens em Curitiba informou à Tribuna do Paraná que o condutor do veículo não teria respeitado a sinalização e cruzou a ferrovia no momento que o trem se aproximava. O maquinista acionou os procedimentos de emergência, mas não conseguiu parar a tempo, devido ao tamanho e peso da composição.

Código de Trânsito Brasileiro

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o trem tem sempre a preferencial e atravessar uma passagem de nível sem antes parar é infração gravíssima. Multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira nacional de Habilitação (CNH). O motivo para esta infração é alvo, uma vez que o trem precisa de ao menos 500 metros até conseguir parar totalmente, mesmo após o maquinista acionar os freios.

