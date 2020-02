A divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais pode ganhar um novo contorno. A Coordenação da Região Metropolitana (Comec), órgão do governo do estado que administra políticas públicas na região metropolitana, apresentou às duas prefeituras um novo limite territorial. Se aprovada, a nova divisa tiraria de Curitiba parte da área do Parque São José, principal espaço de lazer da cidade da região metropolitana, que fica bem na divisa com a capital.

A proposta será agora encaminhada às respectivas Câmaras de Vereadores. O novo limite, embasado também pelo Instituto Água e Terra, evitaria disputas territoriais entre os municípios. Seria uma atualização da lei estadual 790/51, que determina os limites entre entre Curitiba e São José dos Pinhais. “Da foz do Rio Barigui no Rio Iguaçu, sobe por este até a foz do Rio Atuba”, determina a lei a divisa entre as cidades.

Atualmente, parte da área do Parque de São José dos Pinhais pertence a Curitiba. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Entretanto, de 1951 para cá, diversas obras de drenagem, contenção de cheias, intervenções urbanas além do assoreamento acabaram alterando o curso dos rios e, por consequência, o limite das cidades. Essas alterações no leito do rio causaram problemas aos dois municípios em relação a disputas territoriais.

Parque

O caso mais famoso desta disputa territorial é o Parque São José. Pelas limitações atuais, grande parte da área do parque de São José dos Pinhais pertence a Curitiba. Com a definição da nova divisa, este problema seria resolvido, com o parque ficando inteiramente no território de São José dos Pinhais.

A proposta é de que os limites sejam mapeados digitalmente, o que traria mais precisão ao processo. A mudança na divisa não altera o tamanho do território nem de Curitiba, nem de São José dos Pinhais.