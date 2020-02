Um casal passou por momentos de tensão e pânico na manhã deste sábado (15), em Campo Largo, região Metropolitana de Curitiba. Eles foram assaltados na Rua João Stukas e tiveram a van escolar com a qual trabalham levada por bandidos armados e incendiada. Além do casal, havia seis passageiros no veículo, entre eles dois cegos. Ninguém saiu ferido.

O roubo ocorreu um pouco depois das 6h da manhã. O casal chegou a pensar que até seria uma brincadeira de pessoas alcoolizadas que passaram a madrugada festando. No entanto, eles entregaram a chave da van ao perceberem que os indivíduos estavam armados. Os bandidos chegaram a ajudar dois deficientes visuais a descer do veículo.

Menos de duas horas depois do roubo, o casal foi informado que a van tinha sido abandonada próximo a um matagal na Rua Pedro Magatão. No entanto, o veículo foi incendiado. A Polícia Civil de Campo Largo investiga o caso.