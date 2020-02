Quem optou por pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) parcelado deve ficar atento ao prazo das parcelas. Segunda-feira (17) vence a segunda parcela.

Proprietários de veículos com placas final 1 e 2 devem recolher o imposto segunda-feira (17). Placas que terminam em 3 e 4 pagam terça-feira (18) e assim sucessivamente até 21 de fevereiro, quando as placas finalizadas em 9 e 0 devem fazer o recolhimento.

A terceira parcela tem início no dia 23 de março e prossegue até o dia 27 de março.

Neste ano os motoristas não receberam o boleto em casa. A Receita Estadual, responsável pela arrecadação do imposto, também informa que não envia guias para pagamento por e-mail. A guia de pagamento (GR-PR) deve ser emitida no site da Secretaria Estadual da Fazenda usando o número do Renavan do veículo.

O IPVA pode ser pago em sete bancos com a guia de pagamento (GR-PR): Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop, com a guia de pagamento (GR-PR). O pagamento também pode ser feito em qualquer banco e seus autorizados com a ficha de compensação.

O contribuinte também pode pagar o IPVA diretamente no caixa dos bancos apenas com o número do Renavan, com exceção do Branco do Brasil.

A multa para quem não quitar o IPVA é de 10% sobre o valor a ser pago, além de juros mensais, com base na Selic. Os contribuintes em atraso com o IPVA não recebem o documento de licenciamento de veículos, que é de porte obrigatório – ou seja, o veículo pode ser apreendido se o condutor não estiver com o documento.