Acaba nesta semana prazo para limpeza em cemitérios de Curitiba antes de Finados

Em preparação para o Dia de Finados, celebrado em 02 de novembro, está acabando o prazo para limpeza e pequenos reparos nos túmulos dos cinco cemitérios municipais de Curitiba: São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul.

Conforme publicado no Diário Oficial de Curitiba, pelo Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a limpeza dos túmulos deve ser finalizada até o dia 31 de outubro. Já os pequenos reparos, que incluem a troca de revestimento, pintura e consertos, devem ser finalizados ou paralisados até o dia 28 de outubro.

De acordo com a diretora de Serviços Especiais, Denise Vilela, as regras são para prevenir imprevistos que possam interferir nas celebrações do Dia de Finados. “No Dia de Finados temos muito movimento de familiares que visitam os cemitérios, por esta razão definimos que a limpeza e pequenos reparos precisam ser concluídos antes de novembro, assim tudo fica mais organizado”, explicou Denise.

Os trabalhos podem ser feitos aos sábados, domingos e feriados, no horário das 9 horas às 17 horas.