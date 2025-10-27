Alteração de tráfego na CIC começa nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Santo Inácio, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba, vai passar por uma importante alteração no tráfego a partir das 11h desta terça-feira (28/10). O trecho entre a Rua Antônio Moacir Ribeiro Batista e a Rua Guilherme Fugmann será convertido em mão única, alterando a dinâmica da região.

A mudança faz parte das intervenções da Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), que busca organizar melhor o fluxo de veículos e, principalmente, aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pelo local.

Para facilitar a adaptação dos motoristas à nova configuração viária, agentes da SMDT estarão presentes no local orientando os condutores sobre o novo sentido de circulação. Vale destacar que, em caso de condições climáticas adversas como chuva forte ou garoa intensa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

É importante ressaltar que alterações como esta não são realizadas de forma aleatória. Antes de qualquer intervenção no trânsito curitibano, a SMDT realiza estudos técnicos detalhados que analisam diversos fatores, como o volume do fluxo de veículos e pedestres na região e o possível impacto que a mudança causará no tráfego local.

Além dos dados coletados pelo monitoramento constante da SMDT, as solicitações dos próprios moradores, registradas através da Central 156 de atendimento ao cidadão e pelo programa Fala Curitiba, também são consideradas nessas análises, garantindo que as intervenções atendam às necessidades reais da população.