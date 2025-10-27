Atenção, motorista!

Alteração de tráfego na CIC começa nesta terça-feira

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 27/10/25 14h36
Trânsito em Curitiba, obras, bloqueios trânsito
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

A Rua Santo Inácio, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba, vai passar por uma importante alteração no tráfego a partir das 11h desta terça-feira (28/10). O trecho entre a Rua Antônio Moacir Ribeiro Batista e a Rua Guilherme Fugmann será convertido em mão única, alterando a dinâmica da região.

A mudança faz parte das intervenções da Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), que busca organizar melhor o fluxo de veículos e, principalmente, aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pelo local.

+ Leia mais

Para facilitar a adaptação dos motoristas à nova configuração viária, agentes da SMDT estarão presentes no local orientando os condutores sobre o novo sentido de circulação. Vale destacar que, em caso de condições climáticas adversas como chuva forte ou garoa intensa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

É importante ressaltar que alterações como esta não são realizadas de forma aleatória. Antes de qualquer intervenção no trânsito curitibano, a SMDT realiza estudos técnicos detalhados que analisam diversos fatores, como o volume do fluxo de veículos e pedestres na região e o possível impacto que a mudança causará no tráfego local.

Além dos dados coletados pelo monitoramento constante da SMDT, as solicitações dos próprios moradores, registradas através da Central 156 de atendimento ao cidadão e pelo programa Fala Curitiba, também são consideradas nessas análises, garantindo que as intervenções atendam às necessidades reais da população.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna