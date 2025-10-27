Enfermeira Benedita acompanha gerações inteiras em Curitiba

Nesta terça-feira (28/10) é celebrado o Dia do Servidor Público. Para marcar a data e homenagear os 27 mil servidores da Prefeitura de Curitiba, a Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom) preparou uma série especial de reportagens que mostram como o trabalho desses profissionais impacta diretamente a vida dos curitibanos.

Entre esses servidores está Benedita Galvão dos Santos, uma enfermeira que conhece como ninguém a comunidade onde vive. Moradora do Cajuru há mais de 40 anos, ela atua há 21 anos na Secretaria Municipal da Saúde. Desde o início de sua carreira, Benedita trabalha em unidades básicas da região: passou pela US Trindade 1, US Camargo e, há 14 anos, está na US Trindade 2.

Com seus 60 anos e duas décadas dedicadas à mesma comunidade, Benedita conhece a fundo as histórias de muitas famílias, acompanhando o desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e idosos. Um exemplo dessa conexão profunda é sua relação com a contadora Cristhiane Rodrigues de Moraes.

A enfermeira acompanhou o crescimento de Cristhiane quando ela ainda era criança na US Trindade 1. Anos depois, já formada e casada, Cristhiane se tornou sua contadora e passou a frequentar a US Trindade 2, onde realizou o pré-natal de suas duas filhas – Giovana, 6 anos, e Beatriz, 4 anos – sempre com o cuidado atento de Benedita. Hoje, a enfermeira também é responsável pelas vacinas e pelo acompanhamento do crescimento dessa segunda geração.

“A Benedita sempre teve um atendimento especial. Ela é carinhosa com a gente, sempre se preocupou não só pela saúde, mas com questões pessoais e isso gerou uma grande amizade”, revelou Cristhiane.

Além de seu trabalho na Unidade de Saúde, Benedita participa ativamente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Jerusalém (Amaj), onde compartilha seus conhecimentos técnicos em palestras e encontros, especialmente durante o Outubro Rosa.

A saúde da mulher é uma de suas especialidades, e muitas mulheres da comunidade são beneficiadas pelas orientações que ela fornece tanto nas consultas de enfermagem quanto nas palestras comunitárias.

“É uma pessoa prestativa, sempre sorridente e em quem a gente pode confiar”, declarou Edna Aparecida Zampoli, que realiza seus exames preventivos com a enfermeira.

Clementina Antunes da Silva, 66 anos, expressa sua gratidão pelo apoio que recebeu quando enfrentou um câncer de mama: “Benedita me ajudou muito, porque foi ela que descobriu a doença e me apoiou em todo tratamento. Ela é uma mãe pra gente”, disse emocionada.

“A Benedita é uma referência para mim pelo carisma dela. Ela entende a gente e faz além do que é o trabalho dela. Ela sai visitar nas casas, dar palestra e ensinar lá na associação e está sempre à disposição”, elogiou Rosilda de Fátima do Espírito Santo, conselheira de saúde e membro da Amaj.

Filha de um agricultor e uma parteira, Benedita viveu toda sua vida na região do Cajuru. Antes de se tornar enfermeira, trabalhou por 19 anos no Hospital Cajuru – primeiro como funcionária da copa e, após cursar a formação de auxiliar e técnica de enfermagem, passou a atuar na urgência e emergência.

Ela prestou concurso para a Prefeitura de Curitiba enquanto ainda cursava enfermagem na PUC-PR. Desde que assumiu sua vaga como servidora municipal, dedica-se à Atenção Primária.

Para Benedita, compreender os desafios da profissão também significa entender a comunidade onde as pessoas vivem.

“Trabalhar com a comunidade não é só atendê-los e mandar para casa. É saber que aquele pai, aquela mãe que está ali, também tem um filho, uma família. Quando eu encontro fora da unidade, eu entendo um pouco da vida dessas pessoas e isso me ajuda no meu trabalho”, revela a profissional.

“Ser servidora e ser enfermeira é estar na linha de frente, é atender essa comunidade com carinho, com atenção, é ouvir as pessoas e ter empatia com o outro. É se doar um pouquinho todos os dias e isso me enche de satisfação”, finaliza Benedita Galvão.