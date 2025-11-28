Abordagem por uso errado de cinto leva PRF a apreender 60 kg de drogas na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta sexta-feira (28/11), uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na BR-116. Durante fiscalização no km 25, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os policiais abordaram um Jeep Compass após perceberem que um dos passageiros utilizava o cinto de segurança de forma incorreta.

Ao se aproximarem do veículo e solicitarem que todos os ocupantes desembarcassem, os agentes sentiram cheiro característico de maconha, vindo do interior do automóvel. A suspeita levou a uma inspeção mais detalhada.

No compartimento de carga, uma mala de grandes dimensões e peso elevado chamou a atenção da equipe. Ao abri-la, os policiais encontraram grande quantidade de drogas com características semelhantes a haxixe e skunk, variações mais potentes da maconha.

Após pesagem, foi confirmado que o veículo transportava 55,38 kg de haxixe e 4,36 kg de skunk, totalizando quase 60 kg de entorpecentes.

O veículo e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, assim como o motorista, de 30 anos. As investigações seguem para identificar a origem e o destino da droga.