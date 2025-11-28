Vídeo!

Carro pega fogo e interdita rua no Centro de Curitiba; explosão assustou população

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/11/25 11h12
Carro pegou fogo e causou bloqueio em uma das faixas da Rua Mariano Torres. Explosão assustou população
Carro pegou fogo e causou bloqueio em uma das faixas da Rua Mariano Torres. Explosão assustou população. Foto: Reprodução.

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (28/11) na Rua Mariano Torres, região central de Curitiba, próximo ao semáforo com a Rua Marechal Deodoro. O incêndio em Curitiba foi registrado por volta das 9h20 e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos que mostram o início das chamas e a movimentação no local.

Nas imagens, é possível ver o veículo, uma Mercedes-Benz Classe A, parado entre as duas faixas da via. O fogo tomou conta da parte dianteira e, em poucos minutos, consumiu todo o automóvel. O carro ficou completamente destruído. Assista abaixo ao vídeo:

O incêndio provocou correria entre motoristas e pedestres. A rua precisou ser parcialmente interditada. Quem passava pela calçada também foi orientado a se afastar por segurança. Não houve registro de feridos até o momento, mas o vídeo mostra uma explosão durante o incêndio no veículo.

Chama os bombeiros!

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Até o momento, as possíveis causas do incêndio não foram divulgadas. A Tribuna entrou em contato com a corporação em busca de detalhes sobre o que pode ter provocado o fogo e aguarda retorno.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna