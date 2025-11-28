Carro pega fogo e interdita rua no Centro de Curitiba; explosão assustou população

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (28/11) na Rua Mariano Torres, região central de Curitiba, próximo ao semáforo com a Rua Marechal Deodoro. O incêndio em Curitiba foi registrado por volta das 9h20 e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos que mostram o início das chamas e a movimentação no local.

Nas imagens, é possível ver o veículo, uma Mercedes-Benz Classe A, parado entre as duas faixas da via. O fogo tomou conta da parte dianteira e, em poucos minutos, consumiu todo o automóvel. O carro ficou completamente destruído. Assista abaixo ao vídeo:

O incêndio provocou correria entre motoristas e pedestres. A rua precisou ser parcialmente interditada. Quem passava pela calçada também foi orientado a se afastar por segurança. Não houve registro de feridos até o momento, mas o vídeo mostra uma explosão durante o incêndio no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Até o momento, as possíveis causas do incêndio não foram divulgadas. A Tribuna entrou em contato com a corporação em busca de detalhes sobre o que pode ter provocado o fogo e aguarda retorno.

